هنا الزاهد تعلن ترشيحها للائحة أجمل ١٠٠ وجه في العالم

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي ترشيحها من قبل "تي سي كاندلر" التي تعنى في اختيار افضل من 100 وجه في العالم منذ الثمانينات لدوخل القائمة عن عام 2020. ونشرت هنا صورة للاعلان الذي وضع على صفحة الجهة المعنية وعبرت عن سعادتها بهذا الانجاز وكتبت :شكرا لترشيحي في اجمل ١٠٠ وجه في العالم مشيرة الى انها ممتنة وتشعر انها سعيدة ومباركة بهذا الامر. ومن المتوقع ان تصدر النتائج في اواخر هذا العام بعد دراسة كاملة على كل المرشحين



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