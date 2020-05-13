فيديو وصور ابنة أحمد زاهر تدافع عنه بعد التهديد بقتله بسبب "البرنس"

تدخلت الفنانة ملك أحمد زاهر للدفاع عن والدها بعد تلقيه تهديدات بالقتل، عقب عرض الحلقة ال 18 من مسلسل البرنس بسبب القائه ابنة شقيقه مريم رضوان البرنس في الشارع، وقامت بنشر فيديو جديد للطفلة فريدة حسام التي تجسد شخصية مريم، وأكدت إنها بخير، ولا داعي لتهديد والدها لأنه ليس شريرا كما توحي شخصيته في المسلسل.

ابنة أحمد زاهر

ملك نشرت مقطع فيديو لفريدة حسام وهي تكشف عن تفاعل الفنان أحمد زاهر معها عقب تصوير المشهد المؤثر لتركها في الشارع بلا رحمة، وعلقت عليه عبر حسابها بموقع إنستقرام قائلة: ولله فتحي هو اللي شرير مش احمد زاهر البنت اهي كويسة و زي القمر بتقول انو صالحها بعد المشهد صلو عالنبي فقلبكوا بقي #فتحي_شرير_بس_احمد_زاهر_طيب.











يذكر أن صورة فريدة حسام وهي تبكي بنهاية الحلقة ال 18 من مسلسل "البرنس" احتلت صدارة الأكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليقات تشيد بأداء الطفلة، وحملات للبحث عنها، والانتقام من عمها أحمد زاهروكتب أحدهم: أوسكار أفضل حلقة وأفضل تمثيل لطفلة موهوبة المشهد ده حلم ولا حقيقة يا جدعان".

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وكتب آخر "كله إلا مريم بنت رضوان البرنس يا جاحدين احنا ناخد بعضنا وندور على مريم ونقتل فتحى بالمرة"، وتعاطف حساب آخر قائلاً "يا من حفظ يونس ببطن الحوت احفظ مريم واجمع شملها بأبيها.

واعترف أحمد زاهر بتلقيه تهديدات بالقتل والسحل والضرب بسبب دوره الشرير في مسلسل "البرنس" وقال خلال مداخلة مع برنامج "القاهرة الآن" أنه لم يأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، ويعلم إنها مجرد تأثر بدوره في المسلسل، ولكن المتفرج من المؤكد يعرف الفارق بين الحقيقة والتمثيل.

لقطة من مسلسل البرنس

مسلسل " البرنس " من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان ، نور اللبنانية، أحمد زاهر ، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.