بالفيديو: منة عرفة عن علاقتها بعلي غزلان: "مفيش ارتباط بينا ولا حيبقى"

وضعت الفنانة منة عرفة حدًا للتكهنات حول وجود علاقة حب بينها وبين اليوتيوبر المعروف علي غزلان، مؤكدة أنه لا يوجد ارتباط بينهما ولن يوجد في المستقبل، ووصفته بأنه مجرد صديق ضمن مجموعة أصدقاء، وأن خروجهما معا للتنزه والتقاط الصور لا ينبغي تفسيره بقصة حب.

وعلقت منة على سخرية غزلان من وصفها لحالتها الاجتماعية بالعزباء عبر مداخلة مع برنامج MBCtrending، بتأكيد إنها غير مرتبطة، وقالت: إنها عزباء وغير مرتبطة و لا يوجد شخص في حياتها.

ووضعت علاقتها مع علي غزلان في خانة الصداقة فقط قائلة: أنا وعلي أصدقاء ما فيش أي حاجة بينا ولا هيبقى فيه، أحنا أصدقاء جدا وبنشتغل مع بعض وبينا أصدقاء كتير مشتركين، بس مفيش بينا مش لازم علشان أكون بخرج مع حد ونتصور نكون مرتبطين



يذكر أن منة نفت سابقا كل ما تردد عن خطبتها سرا لليوتيوبر الشهير الطبيب علي غزلان، مؤكدة أن تهنئة الفنانة بدرية طلبة على صورتهما كانت مجرد "مجاملة" وقالت أن ما يجمعها بعلي مجرد صداقة وطيدة، وهو ما أكده غزلان الذي ألمح لوجود قصة حب ولكنه تدارك مؤكدا أن أي كلام عن ارتباط رسمي لن يكون قبل عام من الآن.

منة أكدت أنه لا يوجد مانع في إعلان ارتباطها إذا كان صحيحا، ولكن واقع الأمر أن ما يجمعها بعلي غزلان مجرد صداقة، ولكن زميلتها الفنانة بدرية طلبة تريد مجاملتها فوضعت كلمة "مبرووك" تعليقا على صورتها وفهم البعض أن الخطوبة حدثت سرا وهذا غير صحيح.



وسبق أن وضع غزلان منة في موقف حرج أمام جمهورها، بعدما نشر صورة رومانسية لهما وعلق عليها قائلا: أفضل شئ حدث لى على الإطلاق، وتلقى التهاني على إعلان الخطوبة، بينما لا زالت والدة منة تؤكد أن ابنتها غير مرتبطة عاطفيا وأن علاقتها بغزلان مجرد صداقة.

منة عرفة وعلي الغزلان





علي نشر عبر حسابه بموقع إنستقرام صورة وهو يحتضن من عرفة داخل جراج مول شهير في مصر وعلق عليها قائلا: Best thing that ever happened to me (أفضل شئ حدث لى على الإطلاق)، وحاول أكثر من متابع السؤال عن حقيقة العلاقة بينهما وفضت الفنانة بدرية طلبة الغموض بتعليق باركت فيه للثنائي قائلة: مبروك.