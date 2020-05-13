نشرت النجمة التركية فهرية أفجان عدة صور جمعتها بطفلها (كاران)، أطلت فيها من داخل حديقة منزلها تحمله وتغمره وتلاعبه بشكل عفوي.
الصور شاركتها فهرية عبر حسابها على "انستقرام" وأرفقتها بتعليق جاء فيه: "حبيبي الأبدي".
وتساءل كثيرون عن سبب غياب زوجها بوراك أوزجيفيت عن الصور، اذ، فسر الأغلبية انشغال الأخير بتصير مسلسله "قيامة عثمان" الذي يلاقي صدى واسعاً في اسطنبول والعالم العربي.
وصدقت توقعات المتابعين باشنغال بوراك فعلًا بتصوير مسلسله اذ علق على صور زوجته وابنه (كاران) قائلا: "فهرية وطفلي الجميل، أشتاق لكما لكن ظروف التصوير تمنعني من رؤيتكما كثيرًا، صوركما تحقق انتشارًا كبيرًا وتصلنا من الجماهير الكثير من رسائل الحب".
وتابع بوراك: "المؤسس عثمان يحصد نجاحًا كبيرًا يجعلني سعيدًا لكن لا سعادة تفوق رؤية ابني يكبر بيني وبين شريكة دربي فهرية".
كانت هذه تفاصيل خبر ابن بوراك أوزجيفيت يخطف الأنظار بأحدث صور له مع والدته فهرية أفجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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