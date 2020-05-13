نور الغندور تنسى الحظر الكلي في الكويت وتعتذر على فعلتها

قدمت الممثلة المصرية والمقيمة في الكويت نور الغندور اعتذارها من متابعيها، بعد أن قامت بنشر اعلان له علاقة بأمور جمالية في وقت تشهد فيه دولة الكويت حظراً كاملا بسبب تفشي وباء كورونا.

نور قالت عبر حسابها على "سناب شات": "أعتذر على نشري هذا البوست، ولكن أدري أن كل صالونات التجميل مغلقة حالياً، لذا، من تحتاج لأي وصلات شعر أو صبغة أو أي شيء له علاقة بأدوات تجميلية خاصة بالنساء، القيام بمراسلتي وستصلك جاهزة ومعقمة إلى منزلك".

وتعرضت نور منذ فترة للسخرية بسبب وضعها وجهها على جسم عارضة بالفوتوشوب، لدرجة أن صاحبة الصورة الأصلية اكتشفت الأمر وعلقت عليه بشكل فوري.