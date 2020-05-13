قدمت الممثلة المصرية والمقيمة في الكويت نور الغندور اعتذارها من متابعيها، بعد أن قامت بنشر اعلان له علاقة بأمور جمالية في وقت تشهد فيه دولة الكويت حظراً كاملا بسبب تفشي وباء كورونا.
نور قالت عبر حسابها على "سناب شات": "أعتذر على نشري هذا البوست، ولكن أدري أن كل صالونات التجميل مغلقة حالياً، لذا، من تحتاج لأي وصلات شعر أو صبغة أو أي شيء له علاقة بأدوات تجميلية خاصة بالنساء، القيام بمراسلتي وستصلك جاهزة ومعقمة إلى منزلك".
وتعرضت نور منذ فترة للسخرية بسبب وضعها وجهها على جسم عارضة بالفوتوشوب، لدرجة أن صاحبة الصورة الأصلية اكتشفت الأمر وعلقت عليه بشكل فوري.
كانت هذه تفاصيل خبر نور الغندور تنسى الحظر الكلي في الكويت وتعتذر على فعلتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.