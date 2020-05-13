شيماء علي: مسلسل "البرنس" من أقوى الأعمال وتكلمت وعطيت رأيي

بعد انتشار فيديو للمثلة شيماء علي، وهي توجِّه فيه انتقادًا لمسلسل "البرنس"، الذي يُعرض في الموسم الرمضاني 2020، قالت فيه "إن الحلقات قصيرة، وإنه يتم تمديد الأحداث بشكل مبالَغ فيه، وأضافت أنها تشعر بأن ذلك بسبب نقص الوقت، أو هناك شيء آخر خاطئ، وفي الختام قالت إن هناك مبالغة ولكني لا أنكر أن العمل قوي جدًّا".

كما استغربت شيماء بشدة ما حصل بسبب رأيها الذي رأت أنها لديها كامل الحرية في ابداء رأيها كيفما تريد، كونها متابعة للعمل، ولا يحتاج لردود الفعل التي حصلت عليها.

وبسبب كلامها، تعرضت شيماء لهجوم حاد ووجه لها بعض المتابعين كلاماً بحق الدراما الكويتية قالوا فيه " المسلسلات الكويتية أيضًا يحدث فيها التطويل والمبالغة". كما اتهموها بأنها انتقدت المسلسل بسبب نجاح الفنان محمد رمضان، وأشار آخرون إلى أن المسلسلات المصرية أفضل بكثير من الكويتية؛ بسبب تمثيلهم وقصصهم الواقعية، فهناك مبالغة كبيرة بالمسلسلات الكويتية، والسيناريو يكون مكررًا، بالإضافة إلى مشاهد الانحطاط والسخافة، وقال البعض إن مسلسل "البرنس" أفضل من جميع المسلسلات الكويتية.

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يُشار إلى أن مسلسل "البرنس" تعرَّض للسخرية في وقت سابق؛ بسبب خطأ فادح في أحد مَشَاهِده، حيث ظهر محمد رمضان وهو يستلقي على السرير في المستشفى للخضوع لتخطيط قلب، بعد تعرُّضه لحادث مع زوجته وأطفاله، وتبيَّن أنه تمَّ وضع أسلاك جهاز التخطيط بطريقة خاطئة جدًّا.