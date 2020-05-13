أميرة محمد تستعرض مجوهراتها وبطلة "ضرب الرمل" ريتا حرب تردّ على هجومها عليها

قامت الممثلة البحرينية أميرة محمد باستعراض مجوهراتها عبر حسابها على "سناب شات. هذه المجوهرات التي قامت أميرة بعرضها وهي من نوع الذهب الأصفر قالت في الفيديو: "سأسمعكم صوتًا أغلب النساء تحبه وهو صت الأساور.

فيديو أميرة استفز الكثير من المتابعين والذين اعتبروه أن لا داع له في هذا الوقت الذي يعاني فيه الكثير من العائلات من عدم القدرة على شراء الطعام بفعل الأثار التي رتبها فيروس كورونا.

وكانت أميرة قامت بحملة غير مباشرة على اللبنانية ريتا حرب بطلة المسلسل السعودي "ضربة رمل" مسجلة عتباً على المُخرج ماجد الربيعان بسبب اعطاء مساحة كبيرة لـ ريتا في العمل.

وقامت ريتا بالردّ عليها خلال برنامج "the insider" بالعربي مع الزميل إيلي نخله بموقف واضح وصريح قائلة أنّها تفاجأت كثيراً بالفيديو الذي نشرته أميرة محمّد على مواقع التواصل الإجتماعيّ، وبأنّ كلّ من شاهده علم أنّها تغمز من قناة ريتا وبأنّها هي المقصودة.

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ريتا حرب

وعبّرت ريتا عن إستغرابها من هذه الحملة الغير مُبرّرة وقالت أنّ كلّ مُمثّل ينضمّ لأيّ عمل جديد، يكون على دراية تامّة منذ البداية بدوره ومساحته وتراتبيّة الأسماء، وهذا أمر مٌتعارف عليه.

وتابعت: إنّ مُطلق أيّ فنّان مُحترف يستطيع أن يُميّز جيّداً الشخصيّات الأساسيّة والمحوريّة في مسلسل "ضرب الرمل".