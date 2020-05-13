بعد نشرها بالخطأ صورة الفاشينيستا المحجبة مرمر..بلقيس فتحي توضح حقيقة ما حصل

بعد ان قامت الفنانة بلقيس فتحي عن طريق الخطأ بنشر صورتها بالحجاب اعتقاداً منها أنها هي بعد أن استلمت الصورة من احدى فانزاتها، اكتشفت فيما بعد أن الصورة تعود إلى الفاشينستا المحجبة مرمر.

بلقيس لم تمسح الصورة رغم الانتقادات التي تعرضت لها، وأكدت لأول مرة خلال بث مباشر يوم أمس مع الاعلامية مهيرة عبد العزيز أن "لم أكن أعلم أن الصورة تعود لـ مرمر، وعندما اكتشفت ذلك اعتذرت من مرمر، وهي سامحتني، فاخترت أن أبقي الصورة ولا أقوم بمسحها".

وتابعت: "لن أكررها مرة ثانية وآخذ أي صورة من أي شخص من الفانز".

وكشفت بلقيس خلال المقابلة مع مهيرة عن "حبها لمتابعة الفاشينيستا بيبي عبد المحسن التي تربطها بها علاقة صداقة، بالاضافة الى الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل".

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وتابعت: "في سنابي أتابع روان بن حسين وشوي فوز الفهد ودانا الطوريش".

ورداً على سؤال، ان كانت تعتبر مفسها من التوب 5 في العالم العربي أجابت "لا علاقة لي بالتصنيفات والتسميات في الوطن العربي لازلت أحتاج إلى الكثير من الوقت، فهناك أشخاص أكبر مني ولديها جماهيرية كبيرة في مصر ولبنان وحقيقة انا تركيزي في الخليج ولا يمكن ان أقارن نفسي بهم، وفي الخليج ربما أكون أفضل من غيري، ولكن هذا الأمر متروك للجمهور والنقاد وأهل الاعلام".

وعن المسلسل المفضل لديها في رمضان اختارت "البرنس" لـ محمد رمضان، مشيرة إلى أن " نفسيتها تعبت من حلقة البرنس عندما رأت الطفلة فريدة حسام التي تقدم شخصية مريم ابنة محمد رمضان في مسلسل "البرنس"، اذ، أبكت الجميع بدموعها عندما تركها عمها أحمد زاهر بمفردها في موقف سيارات، لدرجة تدشين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن "مريم رضوان البرنس" وإنقاذها.

وعن رأيها بمسلسل "مخرج 7 " الخليجي قالت " هو مسلسل يتعرض للانتقاد لأن المواضيع التي يطرحها حساسة وجريئة وهناك رسالة من وراء البرنامج، وأنا شخصيًا معبجة بـ ناصر القصبي.