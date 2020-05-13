وفاة المذيعة المصرية رشا حلمي بسبب كورونا

فقد الوسط الإعلامي المصري المذيعة في قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام رشا حلمي، إثر وفاتها بفيروس كورونا الجديد.



وقد نعت نقابة الإعلاميين في بيانها الراحلة: "فقدنا زميلة عزيزة كانت نموذجًا ومثالًا واضحًا للالتزام في العمل الإعلامي، اللهم اغفر لها، وارحمها، واجعل أيام مرضها شفيعا لها.. رحم الله الزميلة رشا حلمي وألهمنا وذويها الصبر والسلوان… إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت رشا حلمي قد انتقلت إلى مستشفى الحميات منذ أيام إثر إصابتها بفيروس كورونا حتى فارقت الحياة صباح اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة للإعلامية الراحلة رشا حلمي في مقابر قرية سنباط مركز زفتى في محافظة الغربية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و11 حالة وفاة، لافتة النظر إلى خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من المستشفيات.

وأفادت الصحة المصرية بأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.