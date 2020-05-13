كتب امير فتحي في الأربعاء 13 مايو 2020 12:57 مساءً - نشرت الفنانة ” شمس الكويتية ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة الصحفي السعودي ” عثمان العمير ” أثناء وقوفهما أمام لوحة بورتريه لرئيسة وزراء بريطانيا السابقة ” مارغريت تاتشر ” .
وأعربت شمس الكويتية عن حبها وإعجابها برئيسة الوزراء البريطانية وأنها تتمنى وجود إمرأة حديدية في منطقة الخليج .
فقالت : ” كل هالسنين ما طلعت إمرأة حديدية في الخليج ” .. ليرد عثمان العمير عليها قائلا : ” ميركل موجودة ” في إشارة منه إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل .
ولكن علقت شمس الكويتية على ذلك قائلة : ” نبغي ميركل خليجية ” .
الأمر الذي أثار استفزاز واستياء المتابعين وجاءت تعليقات البعض منهم متهمين إياها بإهانة المرأة الخليجية والإستخفاف بإنجازاتها الكثيرة في مختلف المجالات .
فيما تغزل بها آخرون مشيرين الى أنها إمرأة فولاذية وتتسم بشخصية قوية وأنه لا يمكنها الإستخفاف بالصفات التي تمتلكها مثل الكثير من نساء الخليج .
كانت هذه تفاصيل خبر إتهام ” شمس الكويتية ” بإهانة المرأة الخليجية بعد تصريحها : ” نبغي ميركل خليجية “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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