ثلاثون فيديو موسيقي من إنتاج أنغامي يوميًا على MBC خلال رمضان

متابعة بتجــــــــــرد: منذ أكثر من سنتين، تخوض أنغامي بنجاح تجربة الإنتاج الموسيقي، من خلال إصدارات عربية وغربيّة بنكهة عالميّة حديثة.

مشروع Anghami Originals الذي ضمّ أسماء كبيرة مثل عمرو دياب، Marshmello، Massari، مايا دياب، French Montana، نانسي عجرم، كارول سماحة، سميرة سعيد، جوزيف عطية، أدهم نابلسي وغيرهم، جاء استكمالًا لمشروع Anghami Originals المُرافق لانطلاقة أنغامي. تلك الجلسات الموسيقية استضافت بدورها وجوهًا موسيقية بارزة من الوطن العربي والعالم ضمن إطار شبابيّ استقطب فنّانين كراغب علامة، Ava Max، ناصيف زيتون، مسار إجباري، أدونيس…

لرمضان 2020 مشروعه الإنتاجيّ الخاص أيضًا، فعلى مدى ثلاثين يومًا وليلة، فريق أنغامي في سباق مع الوقت لإنجاز فكرة هي الأولى من نوعها. مشروعٌ يطلّ من خلاله ثلاثون فنانًا من جميع أنحاء العالم العربي كل ليلة على جمهورهم حصريًا عبر أنغامي، ضمن فيديوهات يؤدّون فيها أشهر أغانيهم.

من داخل بيته وعبر كاميرا هاتفه، يقدّم الفنّان أغنيته في إطار شبابيّ عصريّ عبر تقنيّة الفيديو التفاعليّ، ويرافقه العازفون كلٌ من منزله أيضًا، وهم جميعًا من مجموعة 8eArt التي تتولّى العزف والتوزيع الموسيقي.

يجهد فريق أنغامي العامل بين دبي وبيروت والرياض والقاهرة والرباط والجزائر للتواصل مع عدد كبير من الفنانين واستضافتهم في البرنامج، آخذًا في الاعتبار قاعدتهم الجماهيرية والألوان الموسيقيّة المتنوّعة التي يؤدّون، من الخليجي إلى الراي مرورًا بالشعبي والهيب هوب… نذكر من الضيوف على سبيل المثال: عيسى المرزوق من الكويت، محمد الشحي من الإمارات، جوزيف عطية من لبنان، محمود العسيلي من مصر، طارق الحربي من السعودية، محمد عساف من فلسطين، زكريا الغفولي من المغرب، أمين بابيلون من الجزائر…

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هذا المشروع بات جزءًا من برنامج “سهرانين معاكم بالبيت” الذي تبثّه شبكة MBC التلفزيونية يوميًّا طيلة شهر رمضان المبارك مباشرةً عبر شاشتَي MBC1 وMBC عراق ويقدّمه النجمان سيرين عبدالنور وأحمد فهمي. الفيديوهات الموسيقيّة الحصريّة تُعرَض ضمن فقرة أنغامي الموسيقيّة.

تحصد هذه الفيديوهات بمضمونها المميّز وتقنيتها التصويرية والصوتية العالية الجودة، مشاهداتٍ كثيرة على أنغامي فور نشرها، أي بالتزامن مع بثّها عبر MBC. وقد تَصدّر عدد كبير منها الاستماعات في مختلف أنحاء الوطن العربي ضمن سباق الأغاني العربيّة والخليجيّة. لن تكون تلك الأغنيات مجرّد لحظات تلفزيونيّة مباشرة، بل سوف تنضمّ إلى مكتبة أنغامي الموسيقيّة كمحتوى حصريّ صوتًا وصورة.

نرفق هنا بعضًا من فيديوهات “سهرانين معاكم بالبيت” الحصريّة على أنغامي:

https://play.anghami.com/video/74749082

https://play.anghami.com/video/74901723

https://play.anghami.com/video/75383591

https://play.anghami.com/video/74998935