اعترافات “الساحر”.. تفضح إمبراطورية الفساد!

اخترنا لكم – بتجــــــرد: بينما تستولي الدراما المصرية في رمضان على مساحة كبيرة من فرص العرض والمشاهدة مع تباين واضح في المستوى هذا العام، تحقِّق بعض الأعمال الدرامية الأخرى نجاحاً يستحق الإشادة، مثل المسلسل السوري/ اللبناني “الساحر”.

منذ الحلقة الأولى، يقفز بنا مخرج العمل إلى الخاتمة العنيفة لقصة صعود واعتراف “الساحر”، قبل أن نتوقّف عند مشهد إيقافه من قبل أشخاص مجهولين، من الواضح أنهم ينتمون إلى عصابات أو جهات متنفّذة ليمنعوه من استكمال اعترافاته التي تفضح أنظمتهم، حيث يعود بنا المخرج من مشهد الذروة هذا إلى الماضي، ليطلعنا على بدايات هذه الشخصية الفريدة المثيرة للجدل.

المشهد الافتتاحي كان سريع الإيقاع، وذاك إحدى ميزات المسلسل عموماً، يعترف فيه الساحر الذي يشارك في برنامج “تنبّؤات” على إحدى الفضائيات، تدعمه جهات متنفّذة، بأن كل ما يقوله كذب، ويدعو المشاهدين إلى الإفاقة من الأوهام ومواجهة الواقع، لامساً بعض خطوط التماس بين “البزنس” والسياسة وتجارة الوهم. نعود إلى بلدة صغيرة، حيث نرى بدايات “الساحر” كرجل يعيش حياة بسيطة، لكنه يتمتع بشخصية قوية وطموحة، رغم عمله في “دي جي” الملاهي الليلية والأعراس.

تتعلّق به فتاة من بلدته ممن يرتزقون من قراءة الكف، بيد أنها تُنصح بالتخلّي عن الأمل في شخص مثله لا يقر له قرار. بجانب الخط الدرامي الذي يمثله الساحر، الذي يقوم بدوره الفنان عابد فهد، هناك أيضا رجل الأعمال الطموح عاطف وعلاقته الزوجية الشائكة بسبب إهماله لزوجته لحساب انشغاله بعمله وطموحاته.

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نتابع مع “الساحر” رحلة صعود شخص، تمكّن من رؤية موضع الضعف في أبناء المجتمعات الحالية، واكتشف طريقة الصعود المعتمدة على “الكاريزما”، وبيع أوهام النجاح للناس، مستغلاً القلق من المستقبل والرغبة المحمومة في الصعود المادي والطبقي لدى قطاعات عريضة من الناس.

يتميّز المسلسل برسم الشخصية المتلوّنة للساحر بشكل جيد، والذي يتمتع أيضا بالخفة والذكاء وقراءة أفكار الغير وفهم الطبائع المختلفة للناس، وتمكّنه بالتالي من اختراق عالم النخبة ولعب دور فيه.

لكن أبرز ما في المسلسل كشفه عن الترابط بين مجموعة مختلفة من الأنشطة؛ كيف يلتقي رأس المال والإعلام الحالي؟ وما صلة الأخير بالنخب السياسية والاقتصادية، وما الذي يدور خلف كواليس برامج الفضائيات، والطريقة التي يصنع بها النجوم من أجل توجيه الرأي العام أو الجمهور، ورسم صورة محددة أمامه للواقع؟

المسلسل بطولة الفنانين عابد فهد وستيفاني صليبا ورودريج سليمان وغيرهم من النجوم. كتب المسلسل سلام الكسيري، وأخرجه عامر فهد.