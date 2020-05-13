النيجر تعلن مقتل 75 إرهابيا من "بوكو حرام" المزيد

الخليج 365الأربعاء 2020/5/13 01:15 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت النيجر، اليوم الأربعاء، مقتل نحو 75 من جماعة بوكو حرام الإرهابية، في جنوب شرق البلاد ونيجيريا المجاورة.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع النيجرية.
وقالت الوزارة إن 25 إرهابيا قتلوا الإثنين الماضي في جنوب ديفا، كبرى مدن جنوب شرق النيجر، بينما "تم تحييد... نحو خمسين" آخرين في اليوم ذاته على الأراضي النيجيرية في منطقة بحيرة تشاد.
ولفت البيان إلى أن عمليتين نفّذتهما قوة مضادة للإرهابيين، أسفرتا عن مقتل هؤلاء.
وتشهد النيجر، منذ سنوات، هجمات إرهابية تشنها جماعة "بوكو حرام"، أو متشددون من عناصر المجموعات المسلحة المنتشرة شمالي مالي المجاورة.
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