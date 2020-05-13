كيف علق النجوم على مقلب رامز جلال في رمضان 2020؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أثار برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال وتعرض حلقاته خلال شهر رمضان الجاري، جدلًا واسعًا منذ بداية عرضه، خاصة أن طبيعة المقلب هذا العام قاسية للغاية، ووصفها كثيرون بـ"السادية".

واستطلع موقع "فوشيا" رأي بعض الفنانين في مقلب رامز جلال هذا العام، خاصة أنه واجه انتقادات حادة من قبل بعض المشاهير والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وصل الأمر إلى اتخاذ قرار ضده بمنعه من الظهور على التلفزيون المصري والقنوات الفضائية المصرية.

في البداية، قالت الفنانة المصرية سلوى عثمان، لـ"فوشيا": "طبعًا رامز جلال في برنامج رامز مجنون رسمي، هو فعلا مجنون رسمي دي حاجة مفهاش كلام، علشان اللي بيعمله في زملائه الفنانين يا قلب أمهم ومشحططهم ومطلعهم ومنزلهم".

وأضافت: "أنا طبعًا متعرضش عليا أكون في البرنامج، ورامز ليه جمهوره واللي بيحبه وبيحب المقالب بتاعته، وفي ناس تانية مش راضية عنه، أنا مقدرش أعمل أحكام مطلقة على حد، لأن أكيد الممثل ليه معجبين وغير معجبين، وأنا في رأيي هو بيعمل حاجات بترضي بعض الأزواق، وخصوصًا الشباب بيحبوا يتفرجوا عليه، فأنا مقدرش أحكم هو وحش ولا كويس".

فيما قالت الفنانة رانيا محمود ياسين: "أنا رحت قبل كده في برنامج رامز قرش البحر أنا وزوجي محمد رياض، والحمدلله إنه كان قرش البحر، لإن آخرنا وقعنا في البحر مش المصايب اللي بيعملها دلوقتي".

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وواصلت: "أنا بحب رامز جلال ومش بزعل منه، وبحب ارتباط الجمهور بيه وبالبرامج اللي بيقدمها كل عام".

فيما أبدت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، استياءها من مقلب رامز جلال، قائلة لـ"فوشيا": "أنا مبحبش برنامج رامز جلال، ومبحبش البرامج اللي فيها تجريح وقسوة اللي بتتقدم للناس، وكل سنة وإنتم طيبين".

يذكر أن محكمة مصرية رفضت الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين، ضد برنامج رامز، وطالبت بوقف بثه على فضائية "إم بي سي مصر"، متهمًا إياه بالتحريض على العنف وممارسة السادية أمام الملايين من المتابعين.

وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، رفض الدعوى شكلًا وموضوعًا، ليصبح الحكم الأول من نوعه بعد حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا حول طبيعة البرنامج هذا العام.

وكانت الدعوى قد أشارت إلى محتوى البرنامج، حيث يعتمد رامز في مقلبه هذا العام على كرسي يجعل الجالس عليه مكبلًا لا يستطيع الحركة ويمارس معه أنواع العذاب ليحقق ما يتمنى من مشاهدات.

وأضافت أن الفنان المصري يستخدم الثعابين والكهرباء والمياه وغيرها من أساليب العذاب، ويطالب الضيوف بمدحه بطريقة إجبارية دون وجه حق.