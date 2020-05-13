فن ومشاهير

تعرف على سر أزمة عصام كاريكا مع المغاربة في عيد ميلاده

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يحتفل اليوم الفنان عصام زكريا والشهير بـ"عصام كاريكا" بعيد ميلاده. وشارك "كاريكا" إضافة إلى عمله كمطرب وملحن وموزع موسقي بالتمثيل في فيلمين من أفلام السينما، وقدم الالحان لعدد من أشهر المطربين منهم عمرو دياب وحمادة هلال ومصطفى كامل وسميرة سعيد.

ورغم أن عصام كاريكا يمتلك شعبية في عدد كبير من الدول العربية، إلا أنه تعرض لأزمة مع الشعب المغربي، والسبب أغنية قدمها بعنوان "الراجل ده" يشيد بها بالملك محمد السادس.

الكثير من الشعب المغربي هاجم عصام كاريكا، واعتبر أن كلمة "الراجل ده" إهانة لملكهم.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

عصام كاريكا يكشف تفاصيل عمليته الجراحية

عصام كاريكا يطرح أغنية "يا بياع السعادة"عبر حسابه على "إنستجرام"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على سر أزمة عصام كاريكا مع المغاربة في عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا