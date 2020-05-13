تعرف على سر أزمة عصام كاريكا مع المغاربة في عيد ميلاده

يحتفل اليوم الفنان عصام زكريا والشهير بـ"عصام كاريكا" بعيد ميلاده. وشارك "كاريكا" إضافة إلى عمله كمطرب وملحن وموزع موسقي بالتمثيل في فيلمين من أفلام السينما، وقدم الالحان لعدد من أشهر المطربين منهم عمرو دياب وحمادة هلال ومصطفى كامل وسميرة سعيد.

ورغم أن عصام كاريكا يمتلك شعبية في عدد كبير من الدول العربية، إلا أنه تعرض لأزمة مع الشعب المغربي، والسبب أغنية قدمها بعنوان "الراجل ده" يشيد بها بالملك محمد السادس.

الكثير من الشعب المغربي هاجم عصام كاريكا، واعتبر أن كلمة "الراجل ده" إهانة لملكهم.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

عصام كاريكا يكشف تفاصيل عمليته الجراحية

عصام كاريكا يطرح أغنية "يا بياع السعادة"عبر حسابه على "إنستجرام"