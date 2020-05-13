نيكول سابا ترد على منتقدي ظهورها بدون مكياج: أنتوا بلا نظر

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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"الخليج 365" من بيروت: نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عبر حسابها على الإنستغرام فيديو من منزلها، وظهرت دون وضع مكياج، وتلقت تعليقات كثيرة وانتقادات لظهروها بهذا الشكل، حتى أنها أغلقت خاصية التعليق على الفيديو.

لتعود وتنشر صورة لها بنفس الشكل الذي ظهرت فيه في الفيديو، وكتب قائلة: "هالرسالة لبعض يلي ما بيفهموا مش للكل وما عم عمّم، يعني اذا هيك وشفتوني ساحرة على انو شعري بدو تزبيط على شمطاء على ما بعرف شو بلا بلا... يبقى اسمحولي قلكن انكن بلا نظر الموضوع ببساطة انتو تعودتو على الاشكال المصفصفة وميت اكستنشن على عشرين كيلو رموش على 15 كيلو بويا وميك اب والف فيلتر!! انو بلا ميك اب ما بيعجب وبلا مساوى شعر ما بيعجب ما فالحين الا بالانتقاد عالرايح والجايي!".

أضافت: "إيه ارتاحو أنا مبسوطة بحالي وشايفة حالي وما مصدقها عالقليلة أنا ع طبيعتي وهيك رح ضل!! بعدين يا اذكياء اذا الواحد قاعد ب حجر منزلي منزلي مينيموم يكون على طبيعتو ومش مصفصف ب بيتو!! فهمتوا ولا بعد يا مزوقين انتو! تعلمو الذوق وبعدين علقوا لانو انا لما كنت اعرف فيه كنتو انتو بعدكن عم تتعلمو تقروا شو معنى الكلمة!! وهاي الصورة عن جديد رح حطها وبذات اللوك لانو كتير بحبها، وصلت".