وفاة الفنان إبراهيم نصر صاحب برنامج "الكاميرا الخفية"

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"الخليج 365" من بيروت: أعلن نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي، وفاة الفنان إبراهيم نصر، أشهر من قدم برامج المقالب، من خلال برنامجه الشهير "الكاميرا الخفية".

وتوفي الفنان المصري فجر الثلاثاء، عن عمر يناهز 70 عاما، ويشيع الجثمان من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، لتتجه أسرة الفنان الكبير الراحل لدفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

وشارك إبراهيم نصر في أعمال سينمائية وتلفزيونية عدة، لكنه نال الجزء الأكبر من شهرته ونجوميته عبر برنامج "الكاميرا الخفية"، الذي قدمه على مدار سنوات حتى صار من علاماته البارزة.

زوجته تصف آخر لحظاته

قالت زوجة الفنان الراحل إبراهيم نصر إنه لم يكن يعاني من أي شيء قبل وفاته، مشيرا إلى أنه كان بصحة جيدة حتى قبل رحيله بنصف ساعة.

وأضافت في تصريحات لصحيفة"مصراوي" المحلية أنهما كانا يتحدثان في أمور عادية للغاية، وذهب إلى الحمام ولكن حين عاد شعر بدوار.

وتابعت: "ظننا أن الأمر بسيط ومجرد صداع وأخذ علاج للدوار، لكن بشكل مفاجئ تقيء ثم لفظ أنفاسه الأخيرة، بشكل مباغت".

وأشارت إلى أنها لا تستوعب ما حدث حتى الآن، مضيفة، والبكاء يغلب صوتها، أن ما كتب في شهادة الوفاة ضعف في عضلة القلب.

ولفتت إلى أنه لم يوجه أي كلمات قبل رحيله، فقد كنا نعيش لحظات طبيعية قبل وفاته بنصف ساعة فقط.



محمد العدل يتحدث عن آخر أفلامه

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ولم يمهل القدر الفنان الراحل أن يشاهد آخر أعماله الفنية التي انتهى من تصويرها مؤخراً، إذ كشف المخرج محمد العدل أن إبراهيم نصر انتهى من تصوير آخر أفلامه "صاحب المقام" ورحل قبل أن يشاهده.

وقال المخرج المصري "مع السلامة يا أستاذ ابراهيم ..من اظرف الكوميديانات اللي جت في تاريخ مصر..يكفيه انه ضحك كل بيت مصري لسنين طويلة في الكاميرا الخفية.. افيهاته عايشة لحد النهاردة".

وأضاف "اخر دور ليه في حياته .. معايا .. في فيلم صاحب المقام اللي لسة ما اتعرضش.. وكل اللي شافوا الفيلم في المونتاج كانوا بيتكلموا عن عظمته في الفيلم .. لما كنا بنقعد مع بعض .. كنا بنضحك ضحك رهييييب.

وشارك الفنان الراحل فى بطولة فيلم "صاحب المقام" للمخرج محمد العدل وتأليف إبراهيم عيسى، وانتهى من تصوير مشاهده بالكامل قبل وفاته وكان ينتظر موعد عرضه فى السينمات إلا أن أزمة فيروس كورونا المستجد تسببت فى غلق السينمات وتأجيل جميع الأفلام التى كان مفترض أن تطرح فى موسم عيد الفطر.

نبذة عن حياته

ولد نصر عام 1950 في القاهرة لأب صعيدي من محافظة أسيوط، وبرزت موهبته الكوميدية في سن صغيرة عندما كان يقلد أقاربه.

وفي مراحل التعليم المختلفة كان يبرز حبه للتمثيل، علما أنه حصل على ليسانس الآداب عام 1972.

وبدأ حياته الفنية كمونولوجيست، وشارك في برامج الأطفال، ثم قدم أعمالا تلفزيونية منها "الزمن المر"، و"حكاية لها العجب"، فضلا عن أفلام عدة أبرزها "شمس الزناتي" مع عادل إمام، و"إكس لارج" مع أحمد حلمي، وآخرها "الكهف" مع ماجد المصري.

كما عرف نصر طريق المسرح بداية من مشاركته سمير غانم في مسرحية "أهلا يا دكتور"، حتى مسرحية "زكية زكريا والعصابة المفترية" التي يلعب خلالها دور سيدة كانت بطلة حلقات الكاميرا الخفية.