قناة "إم بي سي" توقف بث مسلسل مخرج 7 لناصر القصبي

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"الخليج 365" من بيروت: يختتم المسلسل الكوميدي "مخرج 7" مع ناصر القصبي، حلقاته العشرين المقرّرة لشهر رمضان الحالي على MBC1، يوم الأربعاء 13 مايو الحالي، لعدم اكتمال تصويره لتفشي فيروس كورونا.

والمسلسل السعودي يناقش قضايا متنوعة من خلال الكوميديا، وتناول المسلسل موضوعات مثل القضية الفلسطينية من خلال عرض وجهتى نظر حولها، وهو ما أدى لمهاجمة المسلسل من قبل المتابعين، حتى أن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، هاجمته مستنكرة ما جاء فيه من معاداة للفلسطينيين والدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل.

ليبدأ بعده عرض المسلسل الكوميدي الشهير "درب الزلق" مع عبد الحسين عبد الرضا، بنسخته المحسّنة كلياًّ، صوت وصورة، في التوقيت نفسه، وذلك اعتباراً من الخميس 14 مايو الحالي، الموافق 21 رمضان.

وبذلك يعود الجمهور ليستذكر مغامرات الأخويْن المنحوسيْن (عبد الحسين عبد الرضا وسعد الفرج) اللذين أصبحا ثريّين بين ليلةٍ وضحاها، ومعهما صفقات "شراء الأهرامات" و"زوج الأحذية اليسرى" وغيرها من الحلقات والمواقف التي لطالما رسمت الابتسامة على وجوه المشاهدين.