مسارح برودواي ستظل مغلقة حتى السادس من سبتمبر

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"الخليج 365" من بيروت: قالت رابطة برودواي يوم الثلاثاء إن مسارح برودواي في نيويورك مددت إغلاقها بسبب جائحة فيروس كورونا حتى عيد العمال في السادس من سبتمبر أيلول.

وتعد هذه المسارح من بين أكثر مناطق جذب السائحين في نيويورك وكانت قد حددت موعدا مبدئيا لاستئناف نشاطها في السابع من يونيو حزيران.

يذكر أن مسارح برودواي أغبقت أبوابها في 12 من مارس الماضي، مما تسبب بخسارة آلاف العاملين في هذه الصناعة لوظائفهم، كما أخر عرض مسرحيتين كان من المفترض أن يبدأ عرضهما وهما Hangmen لمارتن مكدوناه وإعادة إحياه رائعة إدوارد البي Who’s Afraid of Virginia Woolf.