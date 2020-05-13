شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور خاص للفنان الراحل أحمد دياب بمسلسل " الفتوة " فى الحلقة 20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان الراحل أحمد دياب خلال أحداث الحلقة 20 من مسلسل " الفتوة " للنجم ياسر جلال وهو آخر عمل شارك فيه قبل وفاته ولم يمهله القدر أن يشاهد نفسه في هذا المسلسل الرمضاني الناجح .



الفنان الراحل أحمد دياب في الفتوة

ظهر الفنان أحمد دياب في شخصية رجل من رجال الدين بحي الجمالية وهو الذي يحكم في تنصيب فتوة جديد لحي الجمالية بعد مقتل فتوة الجمالية صابر أبو شديد " أحمد خليل " .



الراحل احمد دياب في الفتوة

الفنان أحمد دياب كان من الممثلين الذين لهم طريقة خاصة في التمثيل وكان قد اشتهر دياب بتقديم أدوار رجل الأعمال، وشارك في عدد كبير من الأعمال تليفزيونية والسينمائية وصلت لـ 140 عملا وكانت آخر أعماله التليفزيونية التي شاهدها مشاركته في مسلسل "سلسال الدم" في دور "خضير" عام 2018 أما آخر أفلامه كان فيلم " بوبوس "و هو بالمناسبة كان زوجا لقسمت ابنة الفنان رشدي أباظة، ووالد حفيده الوحيد "أدهم" ومن أعماله "العصيان" و"فرقة ناجي عطا الله" و"الجماعة 2" و"عفاريت عدلي علام" و"الخواجة عبد القادر" وغيرها من الأعمال.

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الراحل احمد دياب

وانتهت الحلقة 20 من مسلسل الفتوة للنجم ياسر جلال بتنصيبه فتوة حي الجمالية بعد هزيمته للمعلم فرج العتال في النبوت وتلقينه درسا في أصول الفتونة ، وكان ياسر جلال قد ظهر ملثما وكشف عن شخصيته بعدما هزم المعلم فرج العتال " ضياء عبد الخالق " المعلم عزمي " أحمد صلاح حسني " وكاد يكون هو الفتوة لكن ظهور حسن الجبالي وفوزه عليه غير مجري الأحداث .

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم: مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس .