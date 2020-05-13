شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة بصورة من كواليس "خيانة عهد" : نمت من كتر التعب في التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها بصورة جديدة من كواليس مسلسل "خيانة عهد" الذى تخوض به السباق الرمضانى الحالي، عبرحسابها بموقع "انستجرام"، وظهرت بها نائمة ومتعبة، حيث علقت قائلة :"أول ما بحط إيدي تحت خدي لازم أنام .. نمت من كترالتعب في التصوير يلا تصبحوا علي خير يا أحلي الناس".









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و تنتهى الفنانة حلا شيحة من تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "خيانة عهد" بطولة الفنانة يسرا خلال الاسبوع الأخير من شهر رمضان حيث تصور حاليا عدد من مشاهدها داخل احد الديكورات المخصصة للعمل معربة عن سعادتها بردود الافعال التى تلقتها على الشخصية التى تقدمها من خلال العمل الذى حقق نجاح كبير حتى الآن حيث فاقت توقعاتها .

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة فى السادسة والنصف مساء، وهو من بطولة كل من: يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وشاركت حلا شيحة، فى مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان وعرض فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، لمياء كرم.