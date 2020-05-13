شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تدخل المنافسة بقائمة أجمل 100 وجه فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة هنا الزاهد عن ترشيحها ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020، والتي تعلن عنها في قائمة TC Candler الشهيرة، حيث نشرت صورة ترشيحها عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام".



هنا الزاهد

وضمت قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020، 3 نجمات من العالم العربى، إلى جانب هنا الزاهد، وهن النجمتان اللبنانيتان نانسي عجرم وهيفاء وهبي، والفنانة المصرية ياسمين صبرى، حيث نشر حساب الجائزة، عبر موقع "انستجرام"، صورهن كمرشحات للفوز باللقب، كما دخل الفنان التونسى ظافر عابدين في قائمة الرجال.



هنا الزاهد

ودخل بالقائمة عدد كبير من نجوم العالم، ومنهم في قائمة النجمات النجمة العالمية جنيفر لوبيز، كريستين ستيوارت، سيلينا جوميز، كيم كارداشيان، والممثلة الأمريكية ألكسندرا داداريو، والمغنية تايلور سويفت.

وبقائمة النجوم كان كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومنافسه التقليدي الارجنتيني ليونيل ميسى، و النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، والنجم العالمى ذا روك، وليوناردو ديكابريو، والنجم براد بيت، وزين مالك الحاصل علي اللقب العام الماضى.

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وفاز العام الماضى النجم البريطاني ذو الاصول البكستانية "زين مالك" بلقب اوسم واجمل رجل فى العالم لعام 2019 في قائمة TC Candler الشهيرة لأجمل 100 وجه في العالم، والتى ضمت الفنان التونسى "ظافر عابدين"، والفنان الفلسطيني محمد عساف.

وكانت شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو جديد لها من إحدى مشاركتها في تطبيق تيك توك، واستخدامها أغنية "تحيا مصر" للمطرب أحمد جمال.

ونشرت هنا الزاهد مقطع الفيديو الذي جسدت فيه الأغنية، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والذي سرعان ما حصد أكثر من 200 ألف مشاهدة خلال دقائق.

يشار إلى أن هنا الزاهد قدمت مؤخرا برنامج "هزر فزر"، الذى شهد مشاركة عدد كبير من النجوم، الذين ينقسمون إلى فريقين فى كل حلقة، ليتنافسوا خلال مجموعة من الألعاب مثل لعبة تمثيل الأشياء، والتى يقوم فيها أعضاء الفريق بتمثيل أشياء لعضو يجلس على الكنبة.وتخوض هنا الزاهد بـ"هزر فزر" تجربتها الأولى فى تقديم البرنامج التليفزيونية، مستغلة غيابها عن دراما رمضان المقبل