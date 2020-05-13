شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة غير شرعية بين والد يسرا وأم حلا شيحة سر الحقد الدفين بمسلسل "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مشاهد فلاش باك في الحلقة ال19 من مسلسل "خيانة عهد"، عن سر الكره والحقد الدفين من قبل حلا شيحة وخالد سرحان لشقيقتهما الكبري يسرا، حيث كشفت المشاهد أن والد يسرا كان علي علاقة غير شرعية مع سيدة ونتيجة تلك العلاقة جاء التوأم حلا شيحة وخالد سرحان، وهو ما جعله يضطر للزواج منها، وبعدما توفيت والدة حلا وسرحان بسبب المرض قامت والدة يسرا بتربيتهما في منزلها.

وكشفت المشاهد أيضا أن والدة يسرا فضحت تاريخ والدة حلا شيحة أمام أسرة عريس كان يريد أن يزوجها إضافة إلي أنها قامت بكشف سر عدم قدرتها علي الإنجاب حيث قالت للعريس أنها لديها مشكلة في الغدد قد تؤثر علي الحمل وهو ما تسبب في هروب العريس.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة .

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.