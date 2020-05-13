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شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري تتخلى عن طلب الورد:عايزاك تقولىsuger يا إبراهيم..وآسر ياسين يستجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازحت النجمة هندي صبري كلا من النجمين آسر ياسين ونيللي كريم، بعد النجاح الكبير الذى يحققه مسلسلهما "بـ100 وش"، وخاصة لإنتشار كلمة "hey suger" التي يقولها "عمر" فى سياق الأحداث، حيث نشرت عبر خاصية ستورى بموقع انستجرام، صورتها الشهيرة بفيلم "أحلى الاوقات"، لتعلق عليها :" عايزاك تقولىsuger يا إبراهيم".
اسر ياسين
واستجاب النجم آسر ياسين لطلبها، حيث أعاد نشر الصورة مرة أخرى عبر حسابه، معلقا عليها :" hey suger"، كما نشرت النجمة نيللي كريم عبر خاصية ستوري بحسابها أيضا وعلقت بإيموجي الضحكة.
نيللي كريم
يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.
وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.
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