شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر لإبراهيم نصر قبل وفاته: حضرت جنازتي وكانت جميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفنان إبراهيم نصر واحد من النجوم ممن طالتهم شائعات الوفاة، ولكن موقف إبراهيم نصر وتعامله مع الشائعة لم يكن غضبا أو بغضا لمطلقها أو مروجها وإنما قابلها بفرحة عارمة، ففي فيديو خاص وقت انتشار تلك الشائعة وقبل رحيله الحقيقي أمس الثلاثاء، قال إبراهيم نصر أنه شاهد بروفة وفاته وكان سعيد بها جدا لأنها تعرف علي ردود أفعال الجمهور علي وفاته ومدي حب الناس له بعدما اتصلوا به ليطمأنوا عليه لذا فهو كان على استعداد للموت وقتها.

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توفى إبراهيم نصر فجر أمس الثلاثاء الفنان الكبير إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عاما، وتم تشييع الجثمان من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ودفن بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

الراحل إبراهيم نصر ممثل كوميدي، ولد في حي شبرا بمدينة القاهرة في عام 1946، حاز على درجة الليسانس من كلية الآداب في عام 1972، وحصل على عدد من الجوائز والميداليات نتيجة مشاركاته في فريق التمثيل بالجامعة، بدأ حياته بتقليد النجوم، وعمل بعدها خلال مشواره في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين المسرح والسينما والتليفزيون، لكن شهرته الكبرى كانت من خلال برنامج (الكاميرا الخفية) الذي اعتاد تقديمه في شهر رمضان لعدة سنوات محققا نجاحا مدويًا.

الفنان الكبير الراحل إبراهيم نصر كان له باع طويل مع برامج الكاميرا الخفية، حيث أصبح من أهم روادها على مدار أكثر من عقدين من الزمان، وارتبطت الكاميرا الخفية باسمه، رغم أن هناك من سبقوه فى تقديمها وأعقبه العديد من الشباب فى تقديم برامج المقالب، لكنه ظل اسمه هو الأبرز والأهم الذى ارتبط بالكاميرا الخفية.