شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو كاميرا إبراهيم نصر الخفية.. مقلب كوكو واوا لا يفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الراحل إبراهيم نصر العديد من حلقات برنامج الكاميرا الخفية وفي كل مرة كان يقدمأفكار جديدة ومبتكرة ومجنونة وهو ما كان يفجر الضحكات، وللراحل العديد من الحلقات التي تسكن في وجدان المصريين ومن أشهر الحلقات كانت حلقة كوكو واوا والتي لا يجب أن تفوتك مشاهدتها فرغم بساطة الفكرة ورغم ظهور برامج كاميرا خفية بامكانيات أعلي وأكثر أبهارا إلا أن كاميرا إبراهيم نصر الخفية ستظل علامة مميزة في تاريخ برامج المقالب .

توفى إبراهيم نصر فجر أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 70 عاما، وتم تشييع الجثمان من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ودفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

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الراحل إبراهيم نصر ممثل كوميدي، ولد في حي شبرا بمدينة القاهرة في عام 1946، حاز على درجة الليسانس من كلية الآداب في عام 1972، وحصل على عدد من الجوائز والميداليات نتيجة مشاركاته في فريق التمثيل بالجامعة، بدأ حياته بتقليد النجوم، وعمل بعدها خلال مشواره في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين المسرح والسينما والتليفزيون، لكن شهرته الكبرى كانت من خلال برنامج (الكاميرا الخفية) الذي اعتاد تقديمه في شهر رمضان لعدة سنوات محققا نجاحا مدويًا.

الفنان الكبير الراحل إبراهيم نصر كان له باع طويل مع برامج الكاميرا الخفية، حيث أصبح من أهم روادها على مدار أكثر من عقدين من الزمان، وارتبطت الكاميرا الخفية باسمه، رغم أن هناك من سبقوه فى تقديمها وأعقبه العديد من الشباب فى تقديم برامج المقالب، لكنه ظل اسمه هو الأبرز والأهم الذى ارتبط بالكاميرا الخفية.