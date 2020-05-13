الخطوط الجوية القطرية تعرض تذاكر مجانية على إسرائيليين

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 مايو 2020 11:59 صباحاً - كشفت صحيفة ” هآرتس ” الإسرائيلية عن قيام الخطوط الجوية القطرية بتخصيص حصة من التذاكر المجانية التي تعتزم توزيعها والمقدرة بـ 100 ألف تذكرة على العاملين في القطاع الصحي بدولة إسرائيل .

وذلك تقديرا لهم على جهودهم في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وفقا لما جاء في البيان الصحفي الخاص بالخطوط الجوية القطرية عن المنحة والذي جاء تحت عنوان ” أبطال شكرا لكم ” .

وأشار إلى أن تلك التذاكر ستكون متاحة في الفترة من 12 وحتى 18 مايو الجاري على موقع شركة الطيران .. وستكون موزعة على كل دول العالم وتشمل جميع أخصائيي الرعاية الصحية .

لكن إسرائيل كان لها اهتماما خاصا .. وقال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أن المنحة لا تفرق بين الدول الصديقة والمعادية لقطر وسيتمكن الإسرائيليون من التقديم مثلهم مثل باقي المرشحين من كل الدول .