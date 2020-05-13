شاهد .. فارس كرم يعلن لأول مرة زواجه رسميا

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 مايو 2020 11:59 صباحاً - أجرى الفنان اللبناني ” فارس كرم ” لقاءا ببرنامج ” سوالف رمضانية ” مع الإعلامي ” حسن البلام ” كشف من خلاله عن زواجه رسميا .

حيث أوضح فارس كرم إنه تزوج قريبا بعد شائعة زواجه التي ترددت في الآونة الأخيرة .. وإنه أقدم على هذه الخطوة بعد إلحاح من والدته التي كانت أمنيتها الأولى والأخيرة هي حضور عرسه .

فقال : ” أحب أخبرك خبرية أول مرة راح أتكلم فيها وآخر مرة .. ما كنت حابب أتكلم عنها بس عشان الإشاعات الكثيرة بأن فارس أتجوز ولا ما أتجوز .. أحب أقولك أنا تزوجت فعليا نقطة ومن أول السطر ” .

وتابع : ” أنا تزوجت بعد الإشاعات اللي طلعت عليا مو قبلها بس عشان تكونوا على علم ” .

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وأضاف : ” فرحان لكن كل همي أن أفصل بيتي وعائلتي عن الفن .. لا أحب أن أدخل عائلتي في الواجهة ” .

ليطلق الإعلامي حسن البلام الزغاريد بالبرنامج معربا عن فرحته بهذا الخبر .. كما أكد على احترامه لرغبة فارس كرم والأهم أن يكون سعيدا وفي راحة .

يذكر ‘إنه قد ترددت مؤخرا أخبارا حول زواج فارس كرم وذلك في مسقط رأسه بجنوب لبنان وسط حفل زفاف عائلي بسيط حضره أهل العروسين وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا .