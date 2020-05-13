الموت يُغيّب إبراهيم نصر.. وداعًا نجم الكاميرا الخفيّة

متابعة بتجـــــــــرد: نعت نقابة المهن التمثيليّة الفنان المصري إبراهيم نصر الّذي غيّبه الموت عن عمر يناهز 70 عاماً. وأعلن النقيب أشرف زكي أن جنازة الراحل إبراهيم نصر ستقام في كنيسة الأزبكية، وذلك لوداع نجم الأعمال السينمائيّة والتلفزيونيّة والّذي حصد شهرته الواسعة في برنامج “الكاميرا الخفية” على مدى سنوات طويلة.

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