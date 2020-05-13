براين آدامز يعتذر بعد تغريدة عنصرية حول كورونا

متابعة بتجــــــــرد: اعتذر المغني الكندي براين آدامز الثلاثاء بعد ردود فعل عنيفة واتهامات بالعنصرية المعادية للصين بسبب منشور على حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول وباء كورونا الذي أجبره على إلغاء عروضه في لندن هذا الأسبوع.

وأصدر مغني آدامز بياناً قدم فيه “اعتذارا لكل من شعر بالإساءة جراء تغريدتي أمس”، وقال:”أنا أحب كل الناس”.

وفي اعتذاره أوضح آدامز: “ليس هناك أي عذر لتغريدتي، أردت فقط أن أضيء على المعاملة القاسية والرهيبة التي تتعرض لها الحيوانات في تلك الأسواق التي يحتمل أن تكون مصدرا للفيروس، والترويج للأنظمة الغذائية النباتية”.

وكان آدامز قال في منشور عبر تويتر وإنستغرام إن حفلاته التي كان من المقرر أن يحييها في قاعة “رويال ألبرت هال” ألغيت بسبب “أكل الخفافيش وأسواق بيع الحيوانات وأوغاد جشعين يصنعون الفيروسات”.

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وتابع: “العالم كله متوقف الآن، ناهيك عن الآلاف الذين عانوا من هذا الفيروس أو ماتوا بتداعياته”، داعياً الصينيين إلى أن يصبحوا “نباتيين”.

وفي حين أشادت جماعات حقوق الحيوان بدعوته إلى التوقف عن أكل اللحوم، فسّرت مجموعات أخرى تعليقات المغني على أنها معادية للصينيين.

وقالت ايمي غو، من المجلس الوطني الكندي الصيني للعدالة الاجتماعية، لوكالة فرانس برس: “هذا تصرف غير مسؤول وعنصري جدا”.

وأضافت “إنه أيقونة كندية وهو يشعل نيران العنصرية المعادية للصين ويساهم في زيادة التهكم البغيض والتعديات الجسدية على الصينيين والآسيويين في كندا والعالم”.