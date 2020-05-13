“إم بي سي” توقف عرض “مخرج 7” المثير للجدل

متابعة بتجــــــــرد: أعلنت مجموعة قنوات “إم بي سي” إيقاف عرض مسلسل “مخرج 7” المثير للجدل بدعوى اكتمال حلقاته العشرين لهذا العام.

وذكرت تقارير إخبارية إن إيقاف المسلسل جاء بسبب عدم استكمال تصوير حلقاته جراء توقف حركة السفر والطيران بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبثت القناة السعودية نحو 20 حلقة من المسلسل الذي شارك فيه أعمال تمثيله الفنانان ناصر القصبي وراشد الشمري وواجه العمل الدرامي الرمضاني اتهامات بالترويج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والإساءة للقضية الفلسطينية والفلسطينيين.

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ويبدأ عرض المسلسل الكوميدي الشهير “درب الزلق” مع عبد الحسين عبد الرضا، بنسخته المحسّنة كلياًّ، صوت وصورة، في التوقيت نفسه، وذلك اعتباراً من الخميس 14 مايو الحالي، الموافق 21 رمضان.

وبذلك يعود الجمهور ليستذكر مغامرات الأخويْن المنحوسيْن (عبد الحسين عبد الرضا وسعد الفرج) اللذين أصبحا ثريّين بين ليلةٍ وضحاها، ومعهما صفقات “شراء الأهرامات” و”زوج الأحذية اليسرى” وغيرها من الحلقات والمواقف التي لطالما رسمت الابتسامة على وجوه المشاهدين.

يُعرض مسلسل “درب الزلق” يومياً علىMBC1 خلال شهر رمضان، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية.