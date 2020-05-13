نتفليكس تحوّل رواية جديدة للإيطالية إيلينا فيرانتي إلى مسلسل

متابعة بتجــــــــرد: أعلنت نتفليكس Netflix الثلاثاء أنها ستحوّل الرواية الجديدة للكاتبة الإيطالية إيلينا فيرانتي “The lying life of adults” أو “الحياة الكاذبة للبالغين” إلى مسلسل تلفزيوني رغم أن الكتاب لن يترجم إلى الإنكليزية قبل أيلول/سبتمبر.
وقالت شركة البث التدفقي في بيان: “نتفليكس وفاندانغو تتعاونان لتطوير سلسلة مبنية على أحدث رواية للكاتبة الإيطالية إيلينا فيرانتي”.
وبحسب المعلومات، سيتم إنتاج المسلسل بالتعاون مع شركة الإنتاج الإيطالية فاندانغو التي عمل مؤسسها دومينيكو بروكاتشي على التكييف التلفزيوني لسلسلة “صديقي اللامع” أو “My brilliant friend” لفيرانتي”.
ويروي كتاب “The lying life of adults” قصة حياة جوفانا من الطفولة إلى المراهقة في التسعينيات، في مدينة نابولي.
وأوضح بيان “نتفليكس” أن المسلسل سيصوّر في إيطاليا وباللغة الإيطالية، وهي لغة الكتاب الأصلية.
وقد صدر كتاب “The lying life of adults” في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بالإيطالية، وسينشر بـ25 لغة في أيلول/سبتمبر وفقا للبيان.
ورغم النجاح الهائل الذي حققته سلسلة “My brilliant friend” التي نشرت بين عامي 2011 و2014 في إيطاليا، فإن فيرانتي لم تعلن عن هويتها الحقيقية وتواصل استخدام اسم مستعار.
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