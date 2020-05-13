متابعة بتجـــــــــرد: قال آدم سيلفر مفوض الدوري الأميركي للمحترفين الـNBA أن الدوري في شباط خسر أكثر من 300 مليون دولار من الإيرادات من الصين.
وأكدت “CCTV” الصينية أنها لا تعتزم استئناف بث مباريات الدوري الأميركي للمحترفين بمجرد إستكمال الموسم.
وهذا الإعلان يأتي يوم تسمية مايكل ما كرئيس تنفيذي جديد لـNBA CHINA ليحل محل ديريك تشانغ فيما علقت المحطة عروضها التلفزيونية على مسابقات الدوري الاميركي للمحترفين لـNBA لأسباب سياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر التليفزيون الصيني “CCTV” يمتنع عن بث مباريات الـNBA لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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