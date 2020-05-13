القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ناقش مجلس الخليج 365 الرمضاني الدراما المشتركة وأزمة إقناع المشاهد في ضوء أعمال موسم رمضان 2020، باستضافة الفنان السوري سومر ديب، والناقد الفني أمين حمادة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الخليج 365 الرمضاني.. الدراما المشتركة وأزمة إقناع المشاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.