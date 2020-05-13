"نتفليكس" تحول رواية إيطالية إلى مسلسل.. قصة حياة جوفانا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت "نتفليكس" أنها ستحول الرواية الجديدة للكاتبة الإيطالية إيلينا فيرانتي "ذي لاينج لايف أوف أدالتس" (الحياة الكاذبة للبالغين) إلى مسلسل تلفزيوني رغم أن الكتاب لن يترجم إلى الإنجليزية قبل سبتمبر/ أيلول المقبل.



وقالت شركة البث التدفقي في بيان الثلاثاء: "نتفليكس وفاندانجو تتعاونان لتطوير سلسلة مبنية على أحدث رواية للكاتبة الإيطالية إيلينا فيرانتي".

وسيتم إنتاج المسلسل بالتعاون مع شركة الإنتاج الإيطالية فاندانجو التي عمل مؤسسها دومينيكو بروكاتشي على التكييف التلفزيوني لسلسلة +ماي بريلينت فرند+ (صديقي اللامع) لفيرانتي".

ويروي كتاب "ذي لاينج لايف أوف أدالتس" (لا فيتا بوجاردا ديلي أدولتي) قصة حياة جوفانا من الطفولة إلى المراهقة في التسعينات، في مدينة نابولي الإيطالية.

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وأوضح بيان "نتفليكس" أن المسلسل سيصوّر في إيطاليا وباللغة الإيطالية، وهي لغة الكتاب الأصلية.

صدر كتاب "ذي لاينج لايف أوف أدالتس" في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بالإيطالية، وسينشر بـ 25 لغة في سبتمبر/أيلول، وفقا للبيان.

ورغم النجاح الهائل الذي حققته سلسلة "ماي بريلينت فرند" التي نشرت بين عامي 2011 و2014 في إيطاليا، فإن فيرانتي لم تعلن عن هويتها الحقيقية وتواصل استخدام اسم مستعار.