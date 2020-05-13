نجمة بوليوود زارين خان تروي يومياتها: رمضان أكثر دفئا مع العائلة

على الرغم من فرض الحجر الصحي في معظم دول العالم، وما أحدثه فيروس كورونا المستجد من تداعيات، فإن النجمة الهندية زارين خان ترى أنه يحمل العديد من الجوانب الإيجابية.







وتقول الفنانة الهندية لـ"الخليج 365"، إن هذا العام مختلف، فأخيرا وجدت الوقت الكافي لقضاء شهر رمضان مثلما كانت تفعل وهي صغيرة بين العائلة، بعيدا عن انشغالها الدائم بالتصوير والعمل.

وتضيف: "كل عام أتشوق لقضاء الكثير من الوقت مع عائلتي في شهر رمضان بين الصوم والعبادة وجو الأسرة الدافئ، ومنذ دخولي عالم الفن لم يعد لدي الوقت الكافي لهذا، ولكن هذا العام وعلى الرغم من قسوة الوضع الراهن فإنني أستمتع كثيرا بشهر رمضان بين عائلتي بلا ارتباطات أو أعمال".

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عن كيفية قضائها رمضان، تقول النجمة صاحبة الـ32 عاما: "في الوقت الحالي أسترجع جميع ذكريات طفولتي في شهر رمضان حيث أساعد عائلتي في الطهي و تحضير المائدة ومهمتي المفضلة في تقطيع الفاكهة وتزيين السفرة كما أنني أقضي وقت لأداء الصلاة وقراءة القرآن وأيضا جلسات السمر قبل موعد السحور وهذا يجعلني أقل توترا وأتمتع بسلام نفسي لم أشعر به منذ فترة، كذلك أصبحت فكرة الحظر الصحي تؤرقني كما كانت قبل حلول شهر رمضان المبارك".

أما عن احتمالية عدم الاحتفال بعيد الفطر، فتؤكد أن فكرة الخروج للاحتفال مستبعدة لأن هذا سيزيد من خطورة انتشار العدوى، نتيجة للزحام و الاحتكاك لذلك الاحتفال مع الأسرة وفي نطاق محدود سيكون أمرا جيدا لنا وللشعب الهندي بشكل عام ، أعلم أنها مهمة صعبة ومرهقة ولكن فقط بقليل من الصبر سنمر بسلام من تلك الأزمة".



