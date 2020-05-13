وفيات كورونا في إسرائيل ترتفع إلى 262 والإصابات 16539 المزيد

داوود عبدالرؤوفالأربعاء 2020/5/13 12:33 م بتوقيت أبوظبي
سجلت إسرائيل، الأربعاء، حالتي وفاة بفيروس كورونا خلال الليلة الماضية، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 262 وفاة.
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، إنه تم تسجيل 10 إصابات جديدة ما رفع الإجمالي إلى 16 ألفا و539 إصابة.
وأضافت أن 61 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة و46 في حالة متوسطة، في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة بينما يعيش 51 من المصابين على أجهزة التنفس.
ولفتت وزارة الصحة إلى أن 12173 من إجمالي عدد المصابين قد تماثلوا للشفاء.
وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال الأيام القليلة الماضية من القيود التي كانت فرضتها في مارس الماضي.
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