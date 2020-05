نيكول سابا ترد على الانتقادات الجارحة بـ “بلا نظر” ويوسف الخال يشبهها بـ لاغرتا

في اليومين الماضيين، نشرت الفنانة نيكول سابا فيديو لها وهي تستمتع بأغنية للسيدة فيروز، حيث ظهرت على طبيعتها من دون مكياج او تسريحة شعر.

إلا ان صورة نيكول سابا لم تمر مرور الكرام بل نالت كمية كبيرة من الانتقادات الجارحة التي طالت شكلها وكيفية ظهورها هكذا امام الجمهور.

نيكول لم تلتزم الصمت فحسب، بل عادت نشر الصورة وردّت بمنشور طويل معبرة عن محبتها لشكلها. وقالت بما معناه ان هذه الرسالة الى بعض الذين لا يفهمون كما انها لا تعمم، مضيفة “شفتوني ساحرة على شمطاء” لأن شعري بحاجة الى ترتيب لكن اسمحوا لي أقول لكن انكم “بلا نظر” لأن الموضوع ببساطة انكم تعودتم على الاشكال المصفصفة والاكستنشين على “عشرين كيلو رموش على ١٥ كيلو بويا وماكياج والف فيلتر”.

وتابعت نيكول “بمكياج او من دونه لا يعجبكم، بتسريحة شعر أو من دون تسريحة لا يعجبكم “الانتقاد عالرايح والجايي”، لكن ارتاحوا انا سعيدة بشكلي على القليلة انا على طبيعتي وهكذا سأبقى بالاضافة الى اننا في حجر منزلي على القليلة أن أكون على طبيعتي”.

Advertisements

وختمت قائلة: “فهمتوا ولا بعد يا مذوقين انتو! تعلموا الذوق ثم علقوا”.

لاحقاً علّقت الممثلة ورد الخال على منشور نيكول وكتبت “ناس تافهة وسخيفة يا نيكول وكلامهم وباء سيقضي عليهم من بشاعتهم.. هؤلاء الناس “البلا اخلاق” والمريضة ما بالهم الا أن يهينوا الناس المشهورين لأن كل حياتهم يعيشون في الظلمة ياكلون انفسهم من نقصهم وغيرتهم”. وختمت قائلة: “بشعين وبيشوفوا كل شي بشع … كلماتن شي عجوز شي شمطاء بيعكسوا شكلهن بالمراية .. دعسي ومشي “.

أما زوجها يوسف الخال شبهها بـ “لاغرتا” أي المحاربة كانت شجاعةٌ كالرجال، وكانت تُقاتل في المقدمة بين الشجعان وشعرها المنسدل على كتفيها. والكل تعجب من أفعالها التي لا مثيل لها؛ لأن خصلات شعرها التي كانت ترفرف وراء ظهرها فضحت أنها امرأة.

وقال: My lagertha the one and only lioness i am in love with my jungle