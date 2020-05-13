نادين الراسي مع زوجها المستقبلي بصورة رومانسية

نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي على صفحتها الخاصة عبر موقع “انستغرام صورة لها تجمعها مع زوجها المستقبلي -بحسب تعبيرها- السيد مجد دعبول.

وأتت الصورة بالوقت الذي تحتفل فيه نادين بعيد ميلاد خطيبها، حيث أرفقت الصورة بتعليق تضمن أمنيات جميلة وغزل وحب، وقالت: “عيد ميلاد سعيد لحب حياتي وزوجي المستقبلي في هذا اليوم الخاص بك، أدعو الله أن يباركك بالعمر من السعادة والسلام. أنت تستحق ذلك لأنك شخص رائع أحبك“.

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وكانت “الراسي” قد فاجأت المتابعين على “إنستغرام” أواخر عام 2019 بإلاعلان عن خبر خطوبتها وذلك من خلال نشرها صورة ليديهما وهما يرتديان خاتمَي الخطوبة.

الجدير بالذكر أن الممثلة نادين الراسي كانت قد تزوجت مرتين، الاولى من السيد حاتم حدشيتي ولديهما ابن يدعى مارك، لكنها انفصلت عن زوجها لتتزوج مرة ثانية من رجل الاعمال والممثل جيسكار ابي نادر، فرزقا بطفلين هما كارل ومارسال، إلا ان زواجهما لم يستمر وانتهى بالطلاق.

هذا وتغيب الممثلة نادين الراسي عن الساحة التمثيلية الدرامية في السنوات الاخيرة وذلك بعدما كانت أخبارها الشخصية قد شغلت الرأي العام في الفترة الماضية.