جيداء دوفنجي أحبت شابًا يصغرها بسنوات.. وعانت من مرض ابنتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تعد جيداء دوفنجي من أبرز نجمات تركيا، واشتهرت في الوطن العربي بسبب دور رفيف في مسلسل "نساء حائرات" الذي حقق نسبة مشاهدة عالية جدًا في الوطن العربي، وتخرجت جيداء من مدرسة كاديكوي الأناضولية الثانوية ومن كلية الاقتصاد بجامعة مرمرة.

وفي عام 1995 بدأت التمثيل بالمسلسل التلفزيوني " التباهي بالحب " لكانديمير كوندوك. وفي عام 1997 أنُتخبت كملكة الجمال الثالثة بتركيا في مسابقة ملكة جمال تركيا التي ينظمها تلفزيون ستار.

وفي عام 2000 تزوجت جيداء بالفنان كان جيرجن. وأخذت استراحة من العمل لفترة من الوقت. وفي عام 2002 انتهى هذا الزواج الحزين.

قامت بدور البطولة في مسلسل " المستبد " مع الفنان محسون كيرميزغول. وبعد ذلك مثلت في مسلسلات مثل " إعفِ عنها مرة أخرى " ، و " منسق بشكل جيد " و" أنيق الوجه واليد " مع الفنان هيل سويجازي والفنان أوزليم تكين ولكنها مثلت أيضا في " الناس الهوجاء " و" ماكي ". وجسدت جيداء شخصية " بينو " في مسلسل " ألف ليلة وليلة " والذي بُث على شاشة قناة دي.

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في 17 أغسطس عام 2008 تزوجت الفنانة الجميلة جيداء دوفنجي برجل الأعمال إنجين أكجون. وبعد هذا الزواج أنجبت طفلة باسم ميليسا نور.

و لكن لم يكن زواج جيداء دوفنجي على ما يرام وفي 4 فبراير عام 2013 طُلقت من زوجها الصحفي إنجين أكجون. لعبت جيداء دوفنجي دور مغنية الكبارية في فيلم " فخ التنين " من إنتاج الإذاعة والتلفزيون التركية وقد أخرجه أوغور يوجل وقد أصٌدر الفيلم في 22 يناير عام 2010.

و أخيراً جسدت جيداء دوفنجي شخصية رفيف وهي أم لثلاثة أطفال بمسلسل " نساء حائرات " والذي بُث أولا على شاشة قناة تلفزيون دي (2011-2012 ) ثم بُث بعد ذلك على شاشة قناة تلفزيون فوكس (2013 – 2014 ) وهو من إنتاج فاتح أكسوي في عام 2011 و آخر اعمالها الفنية مسلسل مارال حيث جسدت شخصية دينيز مع النجمة هازال كايا والنجم اراس بولوت 2015 .