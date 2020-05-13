عهد ديب: زاد وزني بالحجر الصحي.. وتحدينا الصعاب في حارس القدس!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تشارك الممثلة السورية عهد ديب في الموسم الرمضاني الحالي بعدة أعمال، منها مسلسل "حارس القدس" الذي يتناول سيرة حياة المطران إيلاريون كبوجي، من تأليف حسن يوسف وإخراج باسل الخطيب.

كما تشارك عهد بمسلسل "الجوكر" تأليف ماجد عيسى وإخراج جمال الظاهر، إضافة إلى مشاركتها في عمل آخر هو " أولاد الشر" لكنه لم يحظَ بفرصة عرضه في الموسم الحالي.

وتحدثت ديب عبر فيديو خاص بموقع فوشيا عن تجربتها في مسلسل "حارس القدس" واصفة إياها بالرائعة، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي تكون فيها أمام كاميرا المخرج باسل الخطيب إلى جانب عمالقة الفن من أمثال سامية الجزائري ورشيد عساف وأمل عرفة وغيرهم.

أما عن ظروف تصوير العمل القاسية، فقالت عهد ديب إنهم واجهوا صعوبة بسبب الطريق إضافة إلى البرد الشديد، وعلى الرغم من ذلك إلا أنّها عبّرت عن سعادتها بردود الفعل التي حظي بها العمل، خاصة أنه بتوقيع باسل الخطيب المعروف بجمال الصور التي يقدّمها بكل صدق وشفافية.

وعن مسلسل "كرم منجل" الذي يعرض حالياً على الرغم من تصويره في العام الماضي، فقالت عهد إنه من الأعمال التي تمتلك خصوصية عندها، خاصة أن ضرّتها في العمل هي الممثلة "غادة بشور" التي تحبها كثيراً، إضافة إلى أن أجواء التصوير كانت جميلة ومريحة حيث تم تصوير العمل في مدينة اللاذقية على الساحل السوري. مضيفة أن العمل كوميدي لطيف فيه طرائف متعددة تحصل بين الزوجات الأربع مع زوجهن الذي يؤدي دوره الممثل جرجس جبارة.

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الحجر المنزلي

أما عن سؤالنا لها كيف تقضي فترة الحجر المنزلي والهوايات التي تمارسها فيه، قالت إن الفترة الأولى منه كانت صعبة وكانت مشحونة بالتوتر والتخوف مشيرة إلى أنها مرّت بظروف نفسية صعبة خلال تلك الفترة.

وتابعت بمرح أنها لم تحب فكرة ممارسة الرياضة في المنزل فهي تفضل ممارستها في النادي، وصارحت جمهورها أنها أمضت فترة الحجر في الأكل والطبخ وصنع الحلويات، ولا يخلو الأمر من القراءة ومتابعة الأفلام، إلا أنّ الملل كان له القسم الأكبر من الوقت.

لكنها إلى الآن لم تتأقلم مع الحجر الصحي، فمازالت بحسب قولها ترغب في الخروج من المنزل، لكن كل شيء مغلق إضافة إلى الخوف على الأصدقاء والمقربين وهذا ما يسبب الضغط النفسي للجميع بحسب تعبيرها، إلا أنها لم تكن تتخيل أنها ستكون غير مرتاحة إلى هذه الدرجة من الجلوس في المنزل لفترة طويلة.

وعن مشاريعها المقبلة قالت إن هناك مشاريع جديدة تحضر لها لكن لا شيء موثق بسبب ظروف الحجر.

وختمت ديب حديثها أنها متفائلة بالأيام المقبلة بأن تكون أجمل، فالجميع لديه طموحات وأحلام ومشاريع كثيرة، متمنية الصحة والسعادة للجميع.