شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب تغنى " أنقذ حياة " لتتر مسلسل الأنيميشن " وريد وريده " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة نسمة محجوب من تسجيل أغنية تتر مسلسل الأنيميشن الجديد "وريد وريده"، والأغنية تحمل اسم "أنقذ حياة"، من كلمات وألحان وتوزيع جورج يعقوب، وتعليق صوتى على جمال.

مسلسل "وريد وريده" أول عمل كارتون عن التبرع بالدم، من تأليف وإخراج محمد مهران، بطولة كلا من بشرى، وحسن الرداد، ونيفين محمود، وتسجيل جورج يعقوب، وشعبان محمد، ولم يتم تحديد موعد لطرحه سواء على اليوتيوب أوإحدى المنصات الرقمية.

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من ناحية أخرى تشارك بشرى حاليا في رمضان بمسلسل "القمر آخر الدنيا" من إخراج تامر حمزة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته، كلا من مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وعمرو عابد والذي يجسد دور "جلال" وهو الابن الأصغر للفنانة سميرة عبد العزيز والذى يعيش معها هو وزوجته وابنته.

يذكر أن المطربة نسمة محجوب، ارتبطت بالفنون منذ طفولتها حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها، ثم التحقت للتدريب بدار الأوبرا لمدة 7 سنوات، وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات، إلى جانب إجادتها للعزف على آلة البيانو، وجاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية، من خلال الاشتراك ببرنامج غنائى لاكتشاف المواهب، حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عدد من المشاركين من دول عربية مختلفة بعدها نجحت فى تحقيق انتشار فنى واسع.