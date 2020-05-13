تراند اليوم : شاهد آخر لقاء لـ إبراهيم نصر قبل وفاته: هاجم هؤلاء الفنانين و وصف أفعالهم بـ"الكارثة"

تصدر الفنان المصري إبراهيم نصر مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاته المفاجئة أمس .





وعرض الإعلامي المصرية رامي رضوان - مقدم برنامج "مساء DMC" - مقطعا فيديو لآخر لقاء تلفزيوني ظهر فيه الفنان الراحل إبراهيم نصر.

وأبدى "نصر" استيائه من نوعية الكوميديا التي تُقدم في الفن المصري حاليا ، قائلا: تقريبا 90 في المية من اللي بيعملوا كوميديا الآن بيعملوا كارثة، ويجيبلك كل الأشياء البذيئة ويدبها فتفاجئ إن الناس كلها قاعدة تتفرج على قطع إيدين ورجلين وتطير مناخير قال إيه دي كوميديا.

وأضاف: أنا بتفرج بحُب، واللي بيعمل حاجة حلوة بسقف له، ولا أنكر ده، وحتى أحياناً الناس بيقولوا ده قال كلمة مش ظريفة عنك، أقول مليش دعوة الآن أراه جميلاً ويستحق أن أسقف له وحقيقي أنا مع الناس.

