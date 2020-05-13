تراند اليوم : راقصة مصرية شهيرة تكشف أخيرا سر قضية الآداب التي تورطت فيها: هذه الفنانة وراء تلفيقها لي

كشفت راقصة مصرية شهيرة أسرار قضية الآداب التي لطالما ظلت تلاحقها على مدار سنوات.

وقالت الراقصة والفنانة عايدة رياض في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "شيخ الحارة والجريئة" : بصراحة لا أستطيع الجزم ما إذا كان لفنانة شهيرة زوجة مخرج دورا في الزوج باسمي في القضية أم لا لكني سأروي القصة.

وأضافت: في البداية أتت قوة أمنية لزوجي محرم فؤاد وأخبروه أن سيدة عثر بحوزتها على 100 دولار مزورة وقالت إنها أخذتها من الفنانة عايدة رياض.

وأردفت: ذهبنا إلى المديرية تتبعوا هاتفي وقالوا إنهم وجدوا مكالمة من فنانة و زوجة مخرج شهير وأن المديرية كانت تتبع هذه السيدة على مدار شهرين.

وأضافت: هنا تحولت القضية من تزوير إلى آداب ، طالما أنهم يراقبوا هذه الفنانة منذ شهرين فلماذا لم يقبضوا عليّ متلبسة أثناء تواجدي عندها ، محرم فؤاد تشاجر معهم وهذه المشاجرة أثارت اللغط وكانت سببا في القضية.