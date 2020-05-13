تراند اليوم : "عثمان بن أرطغرل" يُبكي متابعيه برسالة مؤثرة ردًا على صورة زوجته



نشر الفنان التركي الشهير بوراك أوزجيفيت المعروف باسم "عثمان بن أرطغرل، بطل المسلسل التاريخي "المؤسس عثمان"، رسالة مؤثرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ردًا على صورة زوجته وطفله.

ونشرت زوجته النجمة التركية فهرين أفجين، صور لها تجمعها بطفلها "كاران"، عبر حسابها على "إنستجرام"، الأمر الذي جعل زوجها يعبّر عن اشتياقه لهما بسبب غيابه عن المنزل لإنشغاله بتصوير "المؤسس عثمان".

وكتب بوراك: "أشتاق لكما فهرية وطفلي الجميل، لكن ظروف التصوير تمنعني من رؤيتكما كثيرًا، صوركما تحقق انتشارًا كبيرًا وتصلنا من الجماهير الكثير من رسائل الحب".

واضاف: "المؤسس عثمان يحصد نجاحًا كبيرًا يجعلني سعيدًا، لكن لا سعادة تفوق رؤية ابني يكبر بيني وبين شريكة دربي فهرية".

وتسببت الرسالة في التأثير على متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي، مشيدين به وبالعمل الذي يقوم به، ومتمنين له رؤية زوجته وابنه في أقرب وقت.

ويعد العمل التاريخي قيامة عثمان مكملا لمسلسل "قيامة أرطغرل" الذي تم عرضه لمدة 5 مواسم متتالية، وتمكن من تحقيق أرباح كبيرة وحقق نسب مشاهدة ضخمة تقدر بالملايين.

ومؤخرًا تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للنجم التركي بطل مسلسل " المؤسس عثمان"، مع زوجته النجمة فهرية أفجان وابنهما الصغير كاران، وهما نائمين على السرير.

ونالت الصورة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشروها بشكل واسع فيما بينهما، على الرغم من أن النجمين لم ينشراها على صفحتهما، إلا أنها صورة قديمة حيث بدا فيها نجلهما أصغر مما أصبح عليه الآن.

وظهر "عثمان بن أرطغرل" نائمًا وكذلك زوجته بينما كان طفلهما يداعب والدته بيده.

وكان "بوراك" نشر صورة مؤخرًا لنجله "كاران"، والتي أظهرت أنه كبر كثيراً خلال الأسابيع الماضية حيث تظهر ملامحه بوضوح، ليتفاعل الجمهور بقوة مع ظهوره الأول، حيث أكد الكثيرون أن عينيه وحاجبيه نسخة عن والده النجم التركي حتى نظرة عينيه نسخة طبق الأصل من أبيه.

وكان "المؤسس عثمان" قد توقف لمدة أسبوعين، ما أثار قلقا لدى محبيه، بأنه ربما يتم التوقف عن بثه إلى أجل غير مسمى، بسبب فيروس كورونا المستجد، لكنه عاد للتصوير والبث مرة أخرى منذ أسبوعين، حيث يتم إذاعة حلقة كل أسبوع.