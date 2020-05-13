ميرنا وليد - بيروت - دخلت الفنانة والممثلة ​سيرين عبد النور​ آخر أيام تصوير مسلسل دانتيل الذي كان من كثر الأعمال المنتظرة في شهر رمضان 2020 إلا أن الظروف الحالية حالت دون الانتهاء من تصويره. وينتظر عرض العمل بالفترة المقبلة وسيرين تصور هذا الاسبوع أحد اهم المشاهد في العمل حيث تفتتح عرض أزياء ضخم جدا.

وتعيش سيرين حالة دائمة من النشاط الفني فتطل ببرنامج سهرانين معاكم بالبيت مع الممثل ومقدم البرامج أحمد فهمي ويحظى باعجاب عدد كبير من الناس نظرا للعفوية التي تظهر بها والجماهرية الكبيرة التي تتمتع بها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- سيرين عبد النور تفتتح عرض أزياء ضخم وفخم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.