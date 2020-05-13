علامات الكَبَر تظهر على ديفيد بيكهام بعد احتفاله بعيد ميلاده-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن مرور ايام قليلة على احتفاله بعيد ميلاده الـ 45، رصدت عدسات الباباراتزي لاعب كرة القدم المعتزل ​ديفيد بيكهام​ خلال تجوله في شوارع بريطانيا وظهرت علامات الكبر عليه من ناحية التجاعيد في وجهه اضافة الى خسارته الكثير من شعره بعد مرور سنتين فقط على خضوعه لعملية رزع شعر.

وتفاجأ متابعو أخبار عائلة بيكهام بهذا التغيير الواضح في شكل اللاعب وعارض الازياء الشهير وكانت عائلته قد احتفلت بعيد ميلاده منذ بضعة ايام و نشرت زوجته فيكتوريا فيديو من المناسبة السعيدة



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