إبنة فادي شربل وكارين رزق الله ترزق بطفل .. شاهده بالصور

ميرنا وليد - بيروت - رزقت الممثلة اللبنانية ​ميكاييلا بولس​ بابنها "أمياس" الذي وضعته في 24 آذار الماضي وقد احتفلت بمرور شهر على ولادته قبل ايام ونشرت صورة لهما معاً مع قالب حلوى كتب عليه رقم "1"

ولا تخفي ميكاييلا صور ابنها منذ ولادته وهي سعيدة جدا وتستمتع جدا بأمومتها وتعبر عن ذلك في منشوراتها. وعلى الرغم من ان ملامحها تظهر انها صغيرة في العمر الا ان عمرها 28 سنة وقد حققت شهرة واسعة عندما جسدت دور ابنة الممثل ​فادي شربل​ والممثلة ​كارين رزق الله​ في مسلسل "عيلة ع فرد ميلة"

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