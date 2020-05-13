راغب علامة: "وطنّا كلّو برقبتكن" - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة يوم الممرض العالمي، والذي صادف في 12 أيار/مايو، وجّه الفنان ​راغب علامة​ رسالة شكر وتضامن لكل الممرضين والممرضات، الذين يضحون بحياتهم من أجل إنقاذ الأخرين، وهم في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا.

ونشر علامة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لمجموعة من الممرضبن يرتدون الملابس الواقية والكمامات، وعلّق مستعيناً بكلمات أغنيته "انتو أملنا"، وعلّق: "إنتوا أملنا ولو كنتوا قلال إنتوا اللي ما بتتعب همّتكن ، بالصف الأول وقفتكن ، وطنّا كلّو برقبتكن، ومعلّق عليكم الآمال".

وكان علامة قد طرح الشهر الماضي أغنية "انتو أملنا"، كتحية إكبار لأبطال الوطن، وهم الأطباء والممرضين والعمال والصحافيين وفرق الإسعاف المدني، والجنود على الجبهات، الذين يقدّمون لنا طوق النجاة ويمنحونا الحياة، وهم في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا، والأغنية من كلمات نزار فرنسيس وألحان وتوزيع جان ماري رياشي.، والكليب إخراج سامي صعب.

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