كنان أوغلو : المشاهد الجريئة في رمضان ليست حراماً

ميرنا وليد - بيروت - كشفالممثل التركي ​كنان أوغلو​ المعروف في الوطن العربي باسم "إيزيل" انه يرى ان المشاهد الجريئة في المسلسلات والأفلام خلال شهر رمضان المبارك ليست حرامًا؛ لأنها لا تُؤذي أحدا وفق تعبيره.

وأضاف أن المشاهد يمكن ان يغير المحطة في حال لم يحب العمل الدرامي أو الحلقة أو اللقطة ولا يوجد من يفرض عليه ان يتابع اي عمل فهو الذي يختار لأنه يحمل جهاز التحكم الخاصة يالتلفاز. وتابع كنان أنه من الخطأ قياس العمل الدرامي بلقطة عابرة، بل يجب تقييمه وفق القصة والحبكة الدرامية ككل.